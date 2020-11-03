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Ñîöèîëîã: Èëè çàòâàðÿìå ó÷èëèùàòà ñåãà çà ìàëêî, èëè ïî-êúñíî çà äúëãî
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 11:59 / 03.11.2020Êîìåíòàðè (19)71
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"Íèå íå èñêàìå äà çàòâàðÿìå èêîíîìèêàòà. Íå èñêàìå äà çàòâàðÿìå è ó÷èëèùàòà. Âñúùíîñò òðÿáâà äà èçáåðåì íåùî äà çàòâîðèì íàé-íàêðàÿ.“ Òîâà êàçà ïðåä ÁÍÐ ñîöèîëîãúò Ãåîðãè Ñòîèë÷åâ îò ãðóïàòà "Ðîäèòåëè çà áåçîïàñíî îáðàçîâàíèå“. Çäðàâíèÿò ìèíèñòúð òðÿáâà äà âçåìà ðåøåíèÿòà, íÿìà êàê äà ñå âìåíÿâàò òàêèâà çàäúëæåíèÿ íà ÌÎÍ, çàùîòî íÿìà åêñïåðòèçà, ñìÿòà Ãåîðãè Ñòîèë÷åâ.

Ïðîòèâîðå÷èâèòå ïîñëàíèÿ èäâàò çàðàäè íàòèñê âúðõó Ìèíèñòåðñòâîòî íà îáðàçîâàíèåòî, ñìÿòà òîé.

"Âèæòå ñúïðîòèâàòà êàêâà å â îáðàçîâàíèåòî. Ïðåäñòàâÿòå ëè ñè êàêâà å ñúïðîòèâàòà â èêîíîìèêàòà èëè â òóðèçìà, òàì, êúäåòî ñåêòîðèòå íîñÿò äàíúöè â áþäæåòà. Ïðåäïîëàãàì, ÷å ïî-ïîëîâèí÷àòè ìåðêè ñå ïîÿâÿâàò â ðåçóëòàò íà íàòèñê“, êîìåíòèðà Ñòîèë÷åâ â ïðåäàâàíåòî "Ïðåäè âñè÷êè".

"Åäèíñòâåíîòî âúçìîæíî å äà áúäå çàòâîðåíà öÿëàòà ñèñòåìà íà ñðåäíîòî îáðàçîâàíèå – îò 1 äî 12 êëàñ, ïðè âñè÷êè ïîëîæåíèÿ. Åäèíñòâåíèÿò íà÷èí, ïî êîéòî ñòðàíàòà íè äîñåãà ñå å ñïðàâÿëà ñ åïèäåìèè, å êàòî çàòâàðÿ ñðåäíîòî îáðàçîâàíèå, çà îêîëî 2-3 ñåäìèöè ãðèïúò îòìèíàâà. Òîâà å ðàçëè÷íà èíôåêöèÿ, íî ïðèíöèïúò íà ïðåäàâàíå å ñúùèÿò. Òðÿáâà äà ïðåêúñíåì âåðèãàòà, à âèíàãè ñìå ãî ïðàâèëè ïî òîçè íà÷èí äîñåãà.“

Àêî íå çàòâîðèì ó÷èëèùàòà, ùå òðÿáâà öÿëàòà èêîíîìèêà äà çàòâîðè, çàùîòî ó÷èëèùàòà ñà îòâîðåíè. Òàêúâ èçáîð íÿìà, êàòåãîðè÷åí å Ñòîèë÷åâ.  

"Çà ìåí ñúïðîòèâàòà å ïî-ñêîðî æåñòîêà, íå ãîëÿìà. Íî åïèäåìèÿòà ñàìà ùå íè ïðèíóäè äà ñòèãíåì äî òåçè èçâîäè. Êîëêîòî ïî-ñêîðî ñòèãíåì äî òÿõ, òîëêîâà ïî-ìàëêî âðåìå ñëåä òîâà ùå íè ñå íàëàãà äà ñòîèì çàòâîðåíè èëè äà äúðæèì ó÷èëèùàòà çàòâîðåíè. Òîâà å èçáîðúò, êîéòî òðÿáâà äà íàïðàâèì – äàëè ñåãà çà ïî-êðàòêî èëè ñëåä 2-3 ñåäìèöè, êîãàòî ùå òðÿáâà äâà ìåñåöà äà ãè äúðæèì çàòâîðåíè, äåêåìâðè è ÿíóàðè, çà äà ìîæåì äà ñïðåì íåóìîëèìèÿ õîä íà òàçè åïèäåìèÿ.“

Çà 4 ñåäìèöè ñèñòåìàòà íÿìà äà èçãóáè òîëêîâà, à â ñúùîòî âðåìå çäðàâåòî íè ùå áúäå îïàçåíî, îáîáùè Ãåîðãè Ñòîèë÷åâ.




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Òî÷íî òàêà,íà íèêîé íå ìó ïóêà.Òå èñêàò äåöàòà íè äà íå ñà îáðàçîâàíè èñêàò ðîáîòè ñàìî.
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Çà äà íå óìðåì îò ÊÎÂÈÄ ,íåêà âñè÷êî ñå çàòâîðè! ðŸ˜‰ðŸ˜‰ðŸ˜‰
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Äà ! Âå÷å òðÿáâàøå äà ñà çàòâîðåíè ! Èíà÷å èêîíîìè÷åñêèÿ è çäðàâíèÿ ñåêòîð óìèðàò äî êðàÿ íà ìåñåöà ! À ñëåä òîâà è äà ãè çàòâîðÿò ùå å äî êðàÿ íà ó÷åáíàòà ãîäèíà !!! Âå÷å íÿìàò äà èìàò äðóã èçáîð !
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Äà áå êàê ùå çàòâàðÿò äåöà êîèòî ñà 1, 2, 3 êëàñ äà êàæåì íå ìîæå äà ôîêóñèðàø âíèìàíèåòî èì â êîìïþòúðà öÿë äåí òðÿáâà è åäèí îò ðîäèòåëèòå äà íå ðàáîòè àìà ïîìîùè íÿìà äà âèäèì à òåçè ñåìåéñòâà ñ ïî 2 äåöà êàêâî ùå ïðàâÿò êàê ùå îòäåëÿò åäíîòî îò äðóãîòî äåòå êîåòî ó÷è. Ïúëíè òúïîòèè è êàêâî ùå ñòàíå ñëåä òîâà òîçè âèðóñ ùå ãî èìà è äíåñ è óòðå è äðóãàòà ãîäèíà.
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