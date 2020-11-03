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|Ñîöèîëîã: Èëè çàòâàðÿìå ó÷èëèùàòà ñåãà çà ìàëêî, èëè ïî-êúñíî çà äúëãî
Ïðîòèâîðå÷èâèòå ïîñëàíèÿ èäâàò çàðàäè íàòèñê âúðõó Ìèíèñòåðñòâîòî íà îáðàçîâàíèåòî, ñìÿòà òîé.
"Âèæòå ñúïðîòèâàòà êàêâà å â îáðàçîâàíèåòî. Ïðåäñòàâÿòå ëè ñè êàêâà å ñúïðîòèâàòà â èêîíîìèêàòà èëè â òóðèçìà, òàì, êúäåòî ñåêòîðèòå íîñÿò äàíúöè â áþäæåòà. Ïðåäïîëàãàì, ÷å ïî-ïîëîâèí÷àòè ìåðêè ñå ïîÿâÿâàò â ðåçóëòàò íà íàòèñê“, êîìåíòèðà Ñòîèë÷åâ â ïðåäàâàíåòî "Ïðåäè âñè÷êè".
"Åäèíñòâåíîòî âúçìîæíî å äà áúäå çàòâîðåíà öÿëàòà ñèñòåìà íà ñðåäíîòî îáðàçîâàíèå – îò 1 äî 12 êëàñ, ïðè âñè÷êè ïîëîæåíèÿ. Åäèíñòâåíèÿò íà÷èí, ïî êîéòî ñòðàíàòà íè äîñåãà ñå å ñïðàâÿëà ñ åïèäåìèè, å êàòî çàòâàðÿ ñðåäíîòî îáðàçîâàíèå, çà îêîëî 2-3 ñåäìèöè ãðèïúò îòìèíàâà. Òîâà å ðàçëè÷íà èíôåêöèÿ, íî ïðèíöèïúò íà ïðåäàâàíå å ñúùèÿò. Òðÿáâà äà ïðåêúñíåì âåðèãàòà, à âèíàãè ñìå ãî ïðàâèëè ïî òîçè íà÷èí äîñåãà.“
Àêî íå çàòâîðèì ó÷èëèùàòà, ùå òðÿáâà öÿëàòà èêîíîìèêà äà çàòâîðè, çàùîòî ó÷èëèùàòà ñà îòâîðåíè. Òàêúâ èçáîð íÿìà, êàòåãîðè÷åí å Ñòîèë÷åâ.
"Çà ìåí ñúïðîòèâàòà å ïî-ñêîðî æåñòîêà, íå ãîëÿìà. Íî åïèäåìèÿòà ñàìà ùå íè ïðèíóäè äà ñòèãíåì äî òåçè èçâîäè. Êîëêîòî ïî-ñêîðî ñòèãíåì äî òÿõ, òîëêîâà ïî-ìàëêî âðåìå ñëåä òîâà ùå íè ñå íàëàãà äà ñòîèì çàòâîðåíè èëè äà äúðæèì ó÷èëèùàòà çàòâîðåíè. Òîâà å èçáîðúò, êîéòî òðÿáâà äà íàïðàâèì – äàëè ñåãà çà ïî-êðàòêî èëè ñëåä 2-3 ñåäìèöè, êîãàòî ùå òðÿáâà äâà ìåñåöà äà ãè äúðæèì çàòâîðåíè, äåêåìâðè è ÿíóàðè, çà äà ìîæåì äà ñïðåì íåóìîëèìèÿ õîä íà òàçè åïèäåìèÿ.“
Çà 4 ñåäìèöè ñèñòåìàòà íÿìà äà èçãóáè òîëêîâà, à â ñúùîòî âðåìå çäðàâåòî íè ùå áúäå îïàçåíî, îáîáùè Ãåîðãè Ñòîèë÷åâ.
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Êîìåíòàðè (19)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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