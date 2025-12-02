Румен Радев.
Той подчерта, че на евентуални избори ще има преформатиране – "ще има сериозна борба между левите формации (където е и Радев) и ГЕРБ". Според него ще има голямо редуциране на популистките партии, ще има криза и в БСП, а ако популярността на Радев не е достатъчна за самостоятелно управление, той би могъл да си партнира с ПП-ДБ, смята социологът. Основната разделителна ивица - войната в Украйна - е на път да завърши, изрази мнение Тончев и заяви, че не се вижда как Пеевски ще бъде част от бъдещо мнозинство.
По отношение на протестите в страната социологът обясни, че те все още не са се определили политически и са многолики. "Политиците трябва да се приспособяват и да вървят с протестиращите. Президентът има ниша, където може да се включи, както и ПП-ДБ. Протестът освен, че е масов, е и гневен", каза пред NOVA NEWS Тончев.
Той коментира, че евентуални нови избори може да има на пролет. "Духът е излязъл от бутилката. Общественото мнение може да прости много неща, но не прощава, когато някой упорства. Линията на Пеевски върви в тази посока, но Борисов винаги е бил много внимателен. Пеевски отряза мостовете на Борисов за политически партньорства, а протестите са последствията от това", обясни социологът.
Тончев прогнозира, че разбирателството за бюджета ще е трудно, а толкова разнолики партии мъчно ще се съберат в едно. "Ясно е, че парите не стигат. Нужни са реформи, които да въведат рестрикции", коментира Васил Тончев бюджета.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.