ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Социалният министър с много добри новини за майчинството през втората година, с над 2/3 се увеличават средствата
"Надали има по-щастлив човек от мен, че има второ заседание на надзорния съвет на НОИ, тъй като от 3 години не бяха покачвани майчинските през втората година. След малко се надявам, че глсуването ще бъде такова - от 780 лева отиваме на 900 лева. Досега 50% се връщаха от средствата, ако майката отиде на работа през втората година, а сега се връщат 75%, с над 2/3 се увеличават средствата. С това помагаме на майките, стимулираме ги да се върнат към икономиката и да си гледат децата", коментира той.
Пенсиите
"Знаете, че много време те не бяха осъвременявани, докато сега за 2-ра поредна година швейцарското правило остава в сила и те ще бъдат осъвременени някъде около 8%, но това ще стане ясно през 1-2 седмица на следващата календарна година. Не позволихме по никакъв начин, в едно много трудно положение, да бъдат засегнати най-уязвимите съсловия да бъдат засегнати", каза още социалният министър.
"Всичко е диалог и се стигна до това решение, което е най-правилно за социалното положение на хората в страната", категоричен бе Гуцанов. "Важен е крайният момент, за който ние говорим - без диалог и без нашите партньори - това не може да се случи. Благодаря на премиера и на финансовия министър. Така се решават нещата в страната - с диалог", допълни той.
"Пари винаги трудно се намират и винаги, когато има желание - ще се намерят", уточни социалният министър.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 143
|предишна страница [ 1/24 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промени в движението за Архангелова задушница в Кюстендил
08:46 / 01.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: