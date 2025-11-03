Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Социалният министър с много добри новини за майчинството през втората година, с над 2/3 се увеличават средствата
Автор: Вилислава Ветренска 09:19Коментари (0)110
©
С над 2/3 ще се увеличат средствата, ако майката отиде на работа през втората година. Това каза социалният министър Борислав Гуцанов пред журналисти преди Надзорния съвет на НОИ. 

"Надали има по-щастлив човек от мен, че има второ заседание на надзорния съвет на НОИ, тъй като от 3 години не бяха покачвани майчинските през втората година. След малко се надявам, че глсуването ще бъде такова - от 780 лева отиваме на 900 лева. Досега 50% се връщаха от средствата, ако майката отиде на работа през втората година, а сега се връщат 75%, с над 2/3 се увеличават средствата. С това помагаме на майките, стимулираме ги да се върнат към икономиката и да си гледат децата", коментира той.

Пенсиите

"Знаете, че много време те не бяха осъвременявани, докато сега за 2-ра поредна година швейцарското правило остава в сила и те ще бъдат осъвременени някъде около 8%, но това ще стане ясно през 1-2 седмица на следващата календарна година. Не позволихме по никакъв начин, в едно много трудно положение, да бъдат засегнати най-уязвимите съсловия да бъдат засегнати", каза още социалният министър.

"Всичко е диалог и се стигна до това решение, което е най-правилно за социалното положение на хората в страната", категоричен бе Гуцанов. "Важен е крайният момент, за който ние говорим - без диалог и без нашите партньори - това не може да се случи. Благодаря на премиера и на финансовия министър. Така се решават нещата в страната - с диалог", допълни той.

"Пари винаги трудно се намират и винаги, когато има желание - ще се намерят", уточни социалният министър.

Още по темата: общо новини по темата: 143
03.11.2025 »
03.11.2025 »
03.11.2025 »
02.11.2025 »
02.11.2025 »
02.11.2025 »
предишна страница [ 1/24 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Истински ужас се крие зад убийството на 45-годишната жена от София! Мъжът й - бивш боксьор, запалил е къщата й, докато децата са били вътре!
Истински ужас се крие зад убийството на 45-годишната жена от София! Мъжът й - бивш боксьор, запалил е къщата й, докато децата са били вътре!
22:34 / 01.11.2025
Петър Ганев: В последните години приемането но бюджета се превърна в истински празник на ужаса
Петър Ганев: В последните години приемането но бюджета се превърна в истински празник на ужаса
12:41 / 01.11.2025
Икономисти: Увеличението на пенсионната вноска намалява дохода на всички работещи, а домакинствата са изправени пред влошаване на стандарта на живот
Икономисти: Увеличението на пенсионната вноска намалява дохода на всички работещи, а домакинствата са изправени пред влошаване на стандарта на живот
10:26 / 01.11.2025
Неочакван случай! Мъж, обявен за мъртъв преди години, е открит жив в Пирин
Неочакван случай! Мъж, обявен за мъртъв преди години, е открит жив в Пирин
17:10 / 01.11.2025
Промени в движението за Архангелова задушница в Кюстендил
Промени в движението за Архангелова задушница в Кюстендил
08:46 / 01.11.2025
Говорят новите будители: Учителите сме хората, които градят бъдещото поколение и трябва да създадем пълноценни граждани на обществото
Говорят новите будители: Учителите сме хората, които градят бъдещото поколение и трябва да създадем пълноценни граждани на обществото
16:35 / 01.11.2025
Мартин Атанасов, създателят на "Черната писта" на катастрофите в България, е "Будител на годината 2025"
Мартин Атанасов, създателят на "Черната писта" на катастрофите в България, е "Будител на годината 2025"
16:33 / 01.11.2025
Актуални теми
Войната в Украйна
Бюджет 2026
Катастрофа с много коли на "Витошка"
Григор Димитров в турнири през 2025-а година
Български тенис
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: