Социалният министър с много добри новини за майчинството през втората година, с над 2/3 се увеличават средствата

© С над 2/3 ще се увеличат средствата, ако майката отиде на работа през втората година. Това каза социалният министър Борислав Гуцанов пред журналисти преди Надзорния съвет на НОИ.



"Надали има по-щастлив човек от мен, че има второ заседание на надзорния съвет на НОИ, тъй като от 3 години не бяха покачвани майчинските през втората година. След малко се надявам, че глсуването ще бъде такова - от 780 лева отиваме на 900 лева. Досега 50% се връщаха от средствата, ако майката отиде на работа през втората година, а сега се връщат 75%, с над 2/3 се увеличават средствата. С това помагаме на майките, стимулираме ги да се върнат към икономиката и да си гледат децата", коментира той.



Пенсиите



"Знаете, че много време те не бяха осъвременявани, докато сега за 2-ра поредна година швейцарското правило остава в сила и те ще бъдат осъвременени някъде около 8%, но това ще стане ясно през 1-2 седмица на следващата календарна година. Не позволихме по никакъв начин, в едно много трудно положение, да бъдат засегнати най-уязвимите съсловия да бъдат засегнати", каза още социалният министър.



"Всичко е диалог и се стигна до това решение, което е най-правилно за социалното положение на хората в страната", категоричен бе Гуцанов. "Важен е крайният момент, за който ние говорим - без диалог и без нашите партньори - това не може да се случи. Благодаря на премиера и на финансовия министър. Така се решават нещата в страната - с диалог", допълни той.



"Пари винаги трудно се намират и винаги, когато има желание - ще се намерят", уточни социалният министър.