|Социалните партньори не стигнаха до единодушно решение за линията на бедност за 2026 година
"Надявам се проектът за определяне на линията на бедност за следващата година да бъде приет, въпреки че няма единодушие сред членовете. Това, което е важно да се знае, е, че този ръст ще повлияе на доходите на изключително много хора. Над 790 000 души с трайни увреждания ще получат по-висока финансова подкрепа", заяви социалният министър Борислав Гуцанов на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
По думите му средната работна заплата за страната през второто тримесечие на тази година е 2572 лева, което е с 12% повече спрямо същия период на 2024 година.
"За периода април - юни 2025 година средната работна заплата е била най-висока в София 3489 лева. Благоевград (20,3%), Търговище (18,3%) и Смолян (17,3%) са градовете, където е отчетен най-голям ръст в заплатите", допълни социалният министър.
Гуцанов припомни, че линията на бедност се актуализира ежегодно, за да отразява промяната в цените и стандарта на живот.
