Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Социалните партньори не стигнаха до единодушно решение за линията на бедност за 2026 година
Автор: Ваня Кузманова 12:47Коментари (0)53
© Булфото
Министерският съвет предлага от 1 януари 2026 година линията на бедност да бъде 764 лв. Това е увеличение със 126 лева спрямо сегашните 638 лв., което прави 19.7%. Синдикатите настояват за промяна в методиката на изчисление. 

"Надявам се проектът за определяне на линията на бедност за следващата година да бъде приет, въпреки че няма единодушие сред членовете. Това, което е важно да се знае, е, че този ръст ще повлияе на доходите на изключително много хора. Над 790 000 души с трайни увреждания ще получат по-висока финансова подкрепа", заяви социалният министър Борислав Гуцанов на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

По думите му средната работна заплата за страната през второто тримесечие на тази година е 2572 лева, което е с 12% повече спрямо същия период на 2024 година.

"За периода април - юни 2025 година средната работна заплата е била най-висока в София 3489 лева. Благоевград (20,3%), Търговище (18,3%) и Смолян (17,3%) са градовете, където е отчетен най-голям ръст в заплатите", допълни социалният министър.

Гуцанов припомни, че линията на бедност се актуализира ежегодно, за да отразява промяната в цените и стандарта на живот.


Още по темата: общо новини по темата: 11
02.09.2025 »
02.09.2025 »
01.09.2025 »
01.09.2025 »
01.09.2025 »
01.09.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
12:02 / 01.09.2025
Икономист за цените на имотите: Натрупват се рискове, хората очакват печалби, но може да загубят
Икономист за цените на имотите: Натрупват се рискове, хората очакват печалби, но може да загубят
20:54 / 01.09.2025
Истински ад на пътя към Кулата! Пътуващи съветват: Не тръгвайте!
Истински ад на пътя към Кулата! Пътуващи съветват: Не тръгвайте!
14:28 / 01.09.2025
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
10:56 / 01.09.2025
Главен инспектор Юлиан Петров: Пожарът в Рила е локализиран на площ от над 200 декара, днес не сме искали помощ от въздуха
Главен инспектор Юлиан Петров: Пожарът в Рила е локализиран на площ от над 200 декара, днес не сме искали помощ от въздуха
09:54 / 01.09.2025
Дянков предупреди: Повишаването на данъците е неизбежно, но увеличаването на социалните осигуровки е "най-лошата идея"
Дянков предупреди: Повишаването на данъците е неизбежно, но увеличаването на социалните осигуровки е "най-лошата идея"
14:59 / 01.09.2025
Брутално задръстване преди и в Кресненското дефиле в посока Гърция
Брутално задръстване преди и в Кресненското дефиле в посока Гърция
16:28 / 01.09.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
Природни стихии
Трамвай дерайлира в София, помете седем коли и разруши подлез
България в еврозоната
Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на Урсула
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: