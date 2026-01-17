ЗАРЕЖДАНЕ...
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
©
Защо търсим нови таланти?
В Еконт не гледаме на хората като на кадри, служители или ресурс. Ние сме общност от личности.
Обявихме стратегия за технологичен ръст и изчистване на излишните сервизи. Фокусираме се върху най-важното в логистиката. Действителността показа, че имаме нужда от това.
Този процес изисква подмяна на ДНК в бизнес модела ни. Затова Стратегия 2026 е насочена към търсенето и развитието на таланти с ново мислене.
Търся личност с мащаб за ролята на Управител логистичен център в София (НЛЦ Искър). Позицията е еквивалент на Distribution Center Manager в международните компании. Тя дава висока степен на автономност.
Предлагам партньорство в резултатите с целеви месечен пакет от 4 090 евро бруто. Той е за хора, които разбират, че точността и скоростта са валута.
Изискванията ми са високи: 40 часа седмично физическо присъствие на терен. 24/7 ефективна управленска отговорност за процеса.
Няма да си сам в това.
Осигуряваме пълно обучение и среда за развитие. В екипа ми са топ логистици, с които ще бъдете заедно в борбата срещу ентропията.
Ако разпознаваш себе си в това "ново ДНК", очаквам те на hr@econt.com“
Още от категорията
/
Петър Стоянович: Трудно се намира човек да ти изкопае канал, но да ти даде акъл от телевизията, облечен в костюмче, леко зализан глуповато като депутат - всеки е готов
11:41
Проф. Радка Аргирова: Новият субвариант на грипа напада не само горните дихателни пътища, но и белите дробове
09:50
Пет оферти в обществената поръчка за строителство при ремонта на тунела "Траянови врата" на АМ "Тракия"
16.01
Караджов отрече да има проблем с рестото в новата валута: Дори в малките квартални магазинчета ми връщат в евро
16.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Край на тайната на заплатите
22:05 / 16.01.2026
Актуални теми
Незнам
преди 2 ч. и 41 мин.
Дам, вкара кеша, дойде за малко, направи милионите и сега си гледа фирмичката...ама иначе, като министър нямал фирми на негово име.
Сергей Пройчев
преди 3 ч. и 9 мин.
Дедо Еконтий изби рибата.Открито си купи министерския пост в подмяната фалира пощите иззе им печелбата и каза стига ми махам се от политиката.Аз си спечелих моите милиони.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.