Собственик на заведение: При 7,5 MWh през декември платих 1555 евро, а през януари - 3937
"Почти тройно увеличение“ при заведение в града
Милен Иванов, собственик на заведение с 15-годишна история, заяви пред NOVA, че никога досега не е отчитал подобна консумация.
По думите му през декември обектът е потребил 7,5 мегавата електроенергия, за които е платил 1555 евро. Фактурата за януари обаче възлиза на 3937 евро.
"Първоначално помислих, че сумата е в лева“, коментира Иванов.
Той уточнява, че това означава разход от близо 8000 лева – почти три пъти повече спрямо предходния месец. Обектът е с площ около 300 кв. м, без добавяне на нови електроуреди или разширяване на дейността.
"Няма нито една лампа повече, нито допълнителни климатици. Цената може да се е вдигнала, но потреблението е отчетено двойно“, допълва той.
Според него собственик на мебелна фабрика в региона също е получил двойна сметка – около 40 000 евро за месец.
Заведение, работещо само през уикендите, също с двойна фактура
Силвия Маринова, която стопанисва заведение в село Тръстеник, твърди, че ресторантът ѝ работи единствено през почивните дни. Заради високата декемврийска сметка тя временно е затворила обекта.
Въпреки това през януари получава фактура, която е двойно по-висока.
"Получих двойна сметка за неработещ обект. Отопляваме се с камина, а готвим на газ“, казва Маринова.
По думите ѝ на 17 февруари електромерът е бил демонтиран за подмяна без предварително уведомление. Тя е подала жалба до Комисия за енергийно и водно регулиране, но до момента няма официален отговор.
От Енерго-Про обясняват, че по-високите сметки за януари при бизнес клиентите се дължат както на увеличено потребление, така и на по-високите борсови цени на електроенергията.
Според дружеството цената на електроенергията на Българска независима енергийна борса през януари е била с 26,7% по-висока спрямо предходния месец. Тъй като тарифите на небитовите клиенти са обвързани с борсовите нива, това се отразява директно върху крайните фактури.
От компанията допълват, че през февруари борсовите цени са с около 31% по-ниски спрямо януари, което означава, че при следващото фактуриране бизнесът може да очаква по-ниски сметки.
Дружеството подчертава, че всяка жалба се разглежда индивидуално и при установени несъответствия ще бъдат извършвани корекции в следващите фактури.
Междувременно данните на регионалното предприятие показват увеличение на общото потребление – от 137 млн. kWh през януари до 148 млн. kWh през февруари, което допълнително поставя въпроси относно динамиката на цените и реалното потребление в региона.
