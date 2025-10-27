Новини
Собственик на заведениe: Новогодишната вечер ще доведе до голямо объркване и дискомфорт за нас
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:27
©
От 1 януари догодина в търговските обекти и центровете за услуги в България ще може да се плаща както в левове, така и в евро. Новите правила влизат в сила в полунощ, но според някои търговци това може да създаде сериозно напрежение – особено за онези, които ще работят в новогодишната нощ.

Съгласно изискванията, рестото трябва да се връща само в евро, освен ако това не е възможно по практически причини. Именно тази промяна кара някои ресторантьори да бъдат предпазливи.

"Точно ще си дадем време за адаптация. Не мисля, че е добре веднага след 00:00 ч. да влиза тази промяна. Това е новогодишна вечер и ще доведе до голямо объркване и дискомфорт“, коментира пред БНТ Юлиана Голчева, собственик на едно от най-посещаваните заведения в Сандански, което няма да работи на 31 декември.

Онези, които все пак ще посрещнат Новата година с клиенти, се надяват на повече картови плащания.

"Най-удобно за всички ще е, ако използваме повече картите, за да избегнем неудобството да се връща рестото в евро, когато се плаща в левове“, споделя Ванеса, клиент.

Собственикът на механа в Банско, Юлия Попова, също смята, че ситуацията няма да е проблем:

"При положение, че вече всичко се плаща с карта, няма да е кой знае какво.“

Все пак експерти предупреждават, че в първите часове на 1 януари е възможно някои ПОС устройства и банкомати временно да не работят. Затова е разумно клиентите да имат и кеш под ръка.

Търговците вече се подготвят за прехода. Част от тях ще получат новите евробанкноти и монети няколко дни преди официалната дата.

"Заявихме някакво количество пари. От банката ни увериха, че ще получим наличност около пет дни преди 1 януари“, обяснява още Голчева.

Все пак, ако даден търговец няма достатъчно евро, ще може да върне рестото в левове. Но тази практика не се препоръчва, тъй като може да доведе до объркване сред клиентите.

