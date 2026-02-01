ЗАРЕЖДАНЕ...
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
©
Идеята е на собственика на заведението Мартин Пенчев и съпругата му Ани. Според тях виртуалният свят е навлязъл прекалено дълбоко в ежедневието на хората-от банкирането и бизнеса до личното общуване.
"Искаме да върнем клиентите към по-естествена среда,да се насладят на храната, компанията и атмосферата, без екрани“, споделя пред NOVA Пенчев.
За да се възползват от отстъпката, гостите оставят мобилните си телефони в специална кутия на бара до края на посещението. Барманът в заведението разказва, че повечето клиенти приемат предизвикателството спокойно и рядко се връщат да проверяват устройствата си. Телефоните се взимат едва след поднасянето на сметката.
Инициативата стимулира хората да споделят впечатленията си от мястото и ястията, да обръщат повече внимание на вкусовете и да разговарят активно помежду си.
В духа на философията за по-малко виртуалност ресторантът е предприел и още една нестандартна мярка. За да ограничи модерната практика на селфита в санитарните помещения, там е изградена специална стена за снимки, оформена изцяло от книги.
Още от категорията
/
Директор на болница: Имаме регистрирани тежки случаи на възпаление на мозъка вследствие на грипа
31.01
АПИ предупреждава за дъжд и сняг: Шофьорите да тръгват с автомобили, готови за опасни зимни условия
30.01
Почина Деян Мендев
30.01
Вирусологът проф. Радка Аргирова за Нипа: Навлиза през дихателния тракт и след това може да премине в кръвта
30.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Божидар Божанов: ГЕРБ загуби европейския си облик
19:59 / 31.01.2026
Радев отговори на Кирил Петков: Твърденията относно гръцката газо...
19:38 / 31.01.2026
Журналист: Радев не показа очакваното лидерство и влезе в противо...
17:25 / 31.01.2026
Актуални теми
директора на БАХУРНИЯ завод
преди 26 мин.
РЕСПЕКТ! Но мисля, че пък, като нямат занимавка ганьовците започват заяждане със съседната маса и се стига до бой.
Ring
преди 42 мин.
Добра идея!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.