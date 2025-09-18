ЗАРЕЖДАНЕ...
|Собственик на казан: Как с 30 литра ракия може да изкара едно семейство цяла година – няма как да стане!
В село Боровци варенето на ракия започва със запалването на казана.
"Зареждаме казана, нашите казани са троен дестилат, управлява се автоматично с компютър – изкарва най-чистата ракия, сам си пуска вода, сам си определя температурата“, обясни Зафир Иванов, собственик на казан.
"Ако сметнем 365 дни, 4 човека по 50 гр - за една година са 100 л или 200 л. Как с 30 л ракия може да изкара едно семейство цяла година – няма как да стане!“, посочват пред bTV жители на село Боровци.
"В Северозапада всяко едно семейство обича ракията, салатката“, посочват още местните.
Според тях разрешеното количество вино трябва да е поне 1 тон за годината.
