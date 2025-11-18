ЗАРЕЖДАНЕ...
Собственик на бензиностанция: Още поне 2-3% ще поскъпнат горивата
При бензина поскъпването е с 5 стотинки за литър на месец, до 2,43 лева. Най-малко е увеличението на газта - за месец с две стотинки на литър. Каква е прогнозата за това колко ще плащаме на колонките?
Венцислав Пенгезов, който е собственик на малка бензиностанция в Русе, споделя, че цените преди американските санкции са били по-ниски. "Преди месец на едро беше около 2 лева, сега е 20 стотинки по-висока. Смятам, че в краткосрочен план няма да има движение нагоре. В дългосрочен обаче със сигурност ще има такова. Влияят външни и вътрешни фактори. Още поне 2-3% ще поскъпнат горивата. Всяка рафинерия има резерви от петрол, процесът на закупуване и доставка отнема месеци. Мисля, че няма да има липса на гориво. Не се забелязва тенденция към презапасяване. Има проблем с резерва - голяма част от него е в чужбина", посочи пред NOVA Пенгезов.
И добави, че е скептичен, че Румен Спецов е най-подходящ за особен управител на рафинерията в Бургас.
