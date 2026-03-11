ЗАРЕЖДАНЕ...
Собственик на бензиностанции: Цените на едро са нагоре. Ситуацията остава неясна
© Nova
На таблото на една от малките бензиностанции масовият бензин А-95 се търгува за 1.33 евро, дизелът е 1.50 евро, а газта – 63 евроцента. Собственикът на три обекта в Раковски Калин Йовчев обясни в ефира на "Здравей, България", че последната промяна е била в понеделник, но цените на едро продължават да се движат нагоре.
По негови данни за последните десет дни дизелът е поскъпнал с приблизително 20%, бензинът – с 12-13%, а пропан-бутанът – с 5-6%. Йовчев подчерта, че малките търговски дружества нямат капацитет да поддържат резерви за повече от една седмица.
"Всичко зависи от конфликта в Близкия изток и реакциите на великите сили. Ако Ормузкият проток не бъде отворен, цените ще продължат да пълзят нагоре. В момента се наблюдава леко стабилизиране при петрола, но ситуацията остава неясна", коментира Калин Йовчев пред Nova.
Освен като собственик на бензиностанции, той изрази притеснение и като земеделски производител. По думите му конфликтът е блокирал транспорта от Египет, което е довело до поскъпване на азотните торове. Карбамидът вече преминава 650 евро за тон – нива, близки до тези от началото на войната в Украйна. Това неизбежно ще се отрази на себестойността на земеделската продукция и цените на плодовете и зеленчуците.
