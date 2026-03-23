По думите му от бранша очакват да се обърне повече внимание на сектор "Заведения".
"Правим регистър на всички политически партии, които ще участват на изборите, за да видим какви са техните програми за сектора, ще направим срещи, нямаме политически пристрастия. Искаме да видим каква е тяхната нагласа спрямо бюджета за реклама на България като бранд "Туризъм". Получават се приходи от туристически такси, които потъват в бюджета, не знаем къде отиват и за какво се харчат", коментира Коларов.
Гостът подчерта, че един от основните въпроси е какво се случва с инфраструктурата.
"Имаме разбити магистрали и пътища, има много катастрофи, започват ремонти в летния сезон, кога ще продължи да се работи върху магистрала "Черно море", която свързва Бургас с Варна... Какво се случва с пътя до Гърция... Основен проблем е проблемът с кадрите - опитваме се да внесем персонал от трети страни, има забавяне на документите, което е проблем. Закриват се паралелки за туризъм", каза още Емил Коларов и изрази оптимизъм за успешен летен сезон през 2026 година.
Да го духате надценките са ви над 200%,а на персонала давате жълти стотинки
