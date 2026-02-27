Пореден сигнал за сериозно завишени сметки за електроенергия предизвика недоволство сред бизнеса в Русе. Собственик на хотел твърди, че е получил фактура на стойност 7000 лева, въпреки че обектът не работи и не приема гости от месеци.Става дума за хотел, чиято дейност е преустановена още през октомври. По думите на собственика и председател на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в Русе Мая Русанова, през този период обектът е бил затворен, като ресторантът е отварял единствено за банкети за не повече от 10 дни."Това, което най-много ни изненада, беше януарската сметка. Всъщност ние сме затворени от месец октомври. Единствено си позволихме по банкетите да отворим нашия ресторант в рамките на не повече от 10 дни. Интересното е, че по документите във фактурите няма драстично увеличаване на борсовите цени. Но консумацията на ток остава същата. Както виждате, ние не работим“, заяви пред БНТ Русанова.Тя подчерта, че в хотела не се извършват ремонти, които биха могли да доведат до подобно потребление. По думите ѝ наскоро е било пуснато лед осветление, но това е част от други строителни дейности по проект и не може да обясни високата сметка.От ръководството на обекта са сезирали компетентните органи и са поискали проверка. Процедурата е дистанционна и може да продължи между един и три месеца.От електроразпределителното дружество Енерго-Про съобщиха, че до момента са постъпили общо 1900 сигнала, свързани със завишени сметки за електроенергия."Относно бизнес клиентите е важно да се отбележи, че сметките за януари при някои от тях са по-високи не само заради повишеното потребление, но и поради увеличението на цената на електроенергията на Българската независима енергийна борса. Дружеството разглежда индивидуално всяка жалба и извършва проверка по всеки конкретен случай. По 100 от сигналите тези проверки вече са приключили. Ако се установят технически проблеми, сумите на клиентите ще бъдат коригирани и приспаднати от следващите фактури“, посочват от компанията.Хотелиери и ресторантьори в Русе обмислят общи действия и настояват за по-бързи проверки и по-голяма прозрачност при формирането на сметките, тъй като според тях подобни разходи при неработещи обекти поставят под сериозен риск оцеляването на бизнеса.