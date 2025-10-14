ЗАРЕЖДАНЕ...
|Собственичка на фирма, оставила 50 души без заплати: Да не мислите, че и аз живея лесно?
"Не ми бяха изплатени две заплати и половина – част от февруари и за март и април. Не съм получила и пари за отпуска. Работила съм и всички съботи, имаше извънредни часове“, споделя пред Българската национална телевизия Искра Иванова.
"На 4 часа ме осигуряваше“, допълва тя.
Подобна е и историята на други работнички:
"Договорът беше на два часа, защото съм пенсионер. А работех по цял ден“, разказва Снежинка Недялкова.
"Разчитаме само на заплатата на съпруга ми. С едни детски е много трудно да се живее“, казва Елена Димитрова.
"Нели Радева ни каза: ‘Нямам заплати, не ми се занимава с вас, напуснете офиса’“, добавя Андрияна Йорданова.
"Аз това не мога да го кажа, защото фирмата вече не съществува и в момента институциите се занимават с фалита“, заяви пред БНТ Нели Радева, един от собствениците на фирмата.
"Това е много дълга тема. В момента не мога да разговарям толкова дълго“, добави Радева и коментира: "Вие мислите ли, че аз живея лесно“.
По данни на Инспекцията по труда – Русе, срещу шивашката фирма има повече от 10 сигнала, засягащи близо 50 работнички. След извършените проверки и многократни предписания, работодателят не е изпълнил изискванията и не е изплатил дължимите възнаграждения.
"Вече е започнало производство по обявяване на дружеството в несъстоятелност. В момента, в който решението бъде вписано, работничките могат да инициират пред Националния осигурителен институт правото си да получат обезщетение от Фонда за гарантиране на вземанията на работниците при несъстоятелност“, обясни Ирена Николаева, директор на Инспекцията по труда – Русе.
Единствената надежда – фондът за гарантиране на вземанията
Това остава единственият шанс жените да получат поне част от дължимите си пари.
Въпреки това, българското законодателство все още не възпрепятства некоректни работодатели след фалит да откриват нови фирми и да продължават дейността си — включително без да изплащат навреме заплати на служителите си.
