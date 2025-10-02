Новини
Сняг заваля на прохода "Петрохан", бъдете внимателни!
Автор: Илиана Пенова 09:08Коментари (0)28
© Meteo Bulgaria
Честит първи сняг от прохода "Петрохан"! Зимата е все по-близо. След първият за сезона сняг, който заваля на връх Мусала пухкав сняг се сипе и над прохода "Петрохан". Това става ясно от видео заснето от Димитър Паскалев и споделено от Meteo Balkans. 

Снегът вече е започнал да натрупва. 

"Фокус" Ви призовава да бъдете внимателни при пътуване в по-високите райони от страната днес и утре и да шофирайте с изправни за метеорологичеите условия автомобили!


