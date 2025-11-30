ЗАРЕЖДАНЕ...
Сняг заваля на прохода "Петрохан"!
До думите на шофьорите движението не е затруднено, а пътят е добре почистен и проходим.
"Фокус" ви призовава да шофирате внимателно и с подготвени за зимни условия автомобили.
