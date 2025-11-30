Сняг заваля на прохода "Петрохан"! Пътуващи съобщават в социалните мрежи, че още рано тази сутрин на прохода "Петрохан" се е образувала снежна покривка.До думите на шофьорите движението не е затруднено, а пътят е добре почистен и проходим.ви призовава да шофирате внимателно и с подготвени за зимни условия автомобили.