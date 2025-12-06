ЗАРЕЖДАНЕ...
Сняг на прохода "Петрохан"!
Пътят е разчистен, а шофирането за подготвените за зимни условия автомобили. Шофьори споделят, че там вече има снегорини.
