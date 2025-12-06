Сняг заваля отново на прохода "Петрохан". Пътуващи споделят кадри, на които се вижда вече образувалата се снежна покривка.Пътят е разчистен, а шофирането за подготвените за зимни условия автомобили. Шофьори споделят, че там вече има снегорини.