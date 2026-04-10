Пролетта временно отстъпва място на динамично и опасно време, като утрешният ден ще ни изненада с пълен коктейл от метеорологични явления. Докато в по-голямата част от страната живакът ще се покачи до 15°С, в планинските райони и Предбалкана се очакват нови валежи от сняг, а на изток – и гръмотевици.

ФОКУС цитира прогнозата на MeteoBalkans, според която студен атмосферен фронт ще пренесе зимен полъх над София и Североизточна България, превръщайки съботния ден в истинско изпитание за метеочувствителните хора.

Времето в столицата на България

В столицата нощта ще бъде облачна, а след полунощ ще започнат слаби валежи от дъжд. Минималната температура ще бъде около 0°С. През деня облачността ще се задържи значителна, с превалявания от дъжд. Максималната температура ще достигне около 8-9°С.

В планините

Над планинските райони ще преобладава облачно време с валежи. Над около 1500 метра валежите ще бъдат от сняг, а под тази височина – от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Температурите ще бъдат около 5°С на 1200 метра и около минус 3°С на 2000 метра.

Черноморието

По крайбрежието облачността ще бъде значителна, като валежи от дъжд се очакват само на отделни места през втората половина на деня. Ще духа умерен, временно силен вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 8°С и 9°С. Температурата на морската вода ще бъде близка до тези стойности, а вълнението на морето ще остане слабо – около 1–2 бала.

На Балканите

Северна Румъния и Молдова ще бъдат под влияние на пореден студен атмосферен фронт и там температурите ще се понижат. Валежи от дъжд по този фронт се очакват и над крайните североизточни райони на страната, но те ще бъдат слаби. По същото време, по изграждащия се гребен на високо атмосферно налягане, вятърът през деня ще се усили. Въпреки северозападния вятър, температурите на полуострова ще се задържат приятни за сезона. Времето ще бъде с разкъсана облачност, която след обяд ще намалее до слънчево време.