ЗАРЕЖДАНЕ...
Сняг и дъжд ни очакват днес
©
Над планините облачността ще е променлива, по-често значителна. Ще има превалявания от дъжд, в местата над 1800 метра – от сняг. С нахлуването на студен въздух от северозапад, привечер в по-ниските части на масивите от Западна България дъждът ще се примесва със сняг, но бързо ще спира. Ще продължи да духа бурен югозападен вятър, който след обяд постепенно ще отслабва и ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 9°, на 2000 метра – около 0°.
По Черноморието облачността ще е по-често значителна, но след обяд ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 17°-19°.
Още по темата
/
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
21.11
Кюстендил и части от Благоевградска област са с предупреждение от първа степен за опасно време
18.11
Още от категорията
/
Национален център за безопасен интернет: Има над един милион сигнали, свръзни с рисковете за децата в социалните мрежи
08:36
Професор: Звучи добре – 1860 евро за специализант и 1550 евро за медицинска сестра, реалността обаче е друга
22.11
Икономист: Гръцкият домат, пътувал 1500 км, изглежда по-евтин в България заради нерегулирани кантари
21.11
Пламен Милев: Младите хора искат да изхарчат пари, които нямат. Слабата им финансова култура са в основата на високата им задлъжнялост
20.11
Башар Рахал: Писна ми да се боря с количката и абсурдните тротоари, потънали в боклук! Става все по-зле
20.11
12,2% от материалите, използвани в ЕС, са от рециклирани такива. България е доста назад в класацията
20.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Бивш финансов министър: Не съм съгласен с увеличението на който и...
22:52 / 22.11.2025
Правосъдният министър: Това не е бюджет, който да предлага решени...
22:44 / 22.11.2025
Българка: Сумата беше около 2000 лева за два месеца, наистина ги ...
20:59 / 22.11.2025
Станишев: В германския модел особените управители са под съдебен ...
19:56 / 22.11.2025
Борисов: От началото на войната до този момент България последова...
18:42 / 22.11.2025
Киселова за референдума за еврото: Отново бих постъпила по същия ...
17:21 / 22.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.