Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
За сериозно задръстване след тунел "Траянови врата" на АМ "Тракия" в посока Пловдив, съобщиха пътуващи преди минути в социалните мрежи.  

Към момента продължава да вали сняг, което допълнително затруднява движението. 

Шофьори сигнализират и за значително задръстване в посока София, в района на 15-ия км от магистралата. 

От АПИ обявиха, че над 515 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища у нас при засилващия се снеговалеж. А от НИМХ предупредиха, че за утре е в сила жълт код за студено време и значителни снеговалежи за 24 области от страната. 