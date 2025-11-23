Сняг заваля на Витоша. Кадри от уебкамерите в планината показват крехка снежна покривка над 1400 метра надморско равнище от хижите "Боерица", "Балканини" и "Композиторите".Уеб камери от хижа "Алеко" на Витоша също показват снега в планината. "Алеко“ е туристическа хижа, намираща се в местността Масловица на Витоша, в североизточното подножие на вр. Малък Резен. Това е първата хижа на Витоша – построена в първоначалния си вид в периода 1924-1932 г.Днес над планините облачността ще е променлива, по-често значителна. Ще има превалявания от дъжд, в местата над 1800 метра – от сняг. С нахлуването на студен въздух от северозапад, привечер в по-ниските части на масивите от Западна България дъждът ще се примесва със сняг, но бързо ще спира. Ще продължи да духа бурен югозападен вятър, който след обяд постепенно ще отслабва и ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 9°, на 2000 метра – около 0°.