Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Метеорологичните условия днес са влошени, а това влияе и на пътната обстановка в страната. По по-високите части вече вали сняг. 

На проходът "Петрохан" снеговалежът е значителен и започва да трупа. Пътуващи сигнализират, че вече се е образувало задръстване. 

Снегорините вече почистват пътя, но въпреки това от кадрите се вижда, че е започнала да се образува снежна покривка.

Шофирайте внимателно!