Метеорологичните условия днес са влошени, а това влияе и на пътната обстановка в страната. По по-високите части вече вали сняг.На проходът "Петрохан" снеговалежът е значителен и започва да трупа. Пътуващи сигнализират, че вече се е образувало задръстване.Снегорините вече почистват пътя, но въпреки това от кадрите се вижда, че е започнала да се образува снежна покривка.Шофирайте внимателно!