Сметната палата сезира прокуратурата за нарушения в Министерството на културата
И през 2023 г., и през 2024 г. одитният екип е изразил "отрицателно мнение“ – най-тежката оценка, която се дава при всеобхватни отклонения, изкривяващи вярната и точна представа за дейността и финансите на институцията.
Одитът за 2024 г. установява:
- данни за престъпление, изпратени на Прокуратурата съгласно чл. 58 от Закона за Сметната палата;
- съществени нарушения на счетоводното законодателство и бюджетната дисциплина;
- критична липса на документация в Родопски драматичен театър "Николай Хайтов“ – Смолян, включително отсъствие на счетоводна информация за над една година;
- неправилно отчитане на активи, амортизации и преоценки, нарушаване на указанията на министъра на финансите;
- липса на ефективен вътрешен контрол и случаи на неуредени авторски права.
Одитният екип не получава увереност за пълнотата и достоверността на счетоводните данни, което е довело до отрицателното становище.
Корекциите по време на одита включват неправилно осчетоводени активи и представления, неначислени неустойки и лихви, както и други нарушения, включително в Национален фонд "Култура“.
За ГФО на министерството за 2023 г. Сметната палата също е изпратила материали до Главния прокурор заради данни за неефективно разходване на публични средства в 18 държавни културни институции. Част от преписките впоследствие са приключили с отказ за образуване на досъдебно производство.
През 2024 г. Главният инспекторат на Министерския съвет също разкри системни нарушения и незаконосъобразно разходване на средства при проверки на длъжностни лица, контролиращи дейността на културни институти в Разград и Смолян. Проверката е разпоредена от тогавашния министър-председател Димитър Главчев.
Актуални теми
