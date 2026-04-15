Сериозни санкции и прокурорска проверка очакват политическа формация у нас, която за втора поредна година отказа да отчете финансите си. От Сметната палата обявиха, че ПП "Движение България на гражданите“ е единствената партия, която не е подала отчет за 2025 г., което автоматично я изпраща под прицела на държавното обвинение. Нарушителите са заплашени от глоби, достигащи до 10 000 лева, докато одиторите започват мащабна проверка на всички партии, ползвали държавни субсидии и имоти през изминалата година.

130 политически партии подадоха в Сметната палата годишните си финансови отчети и списъците на дарителите си за 2025 г., като спазиха изискванията за представянето им в предвидения от Закона за политическите партии (ЗПП) срок.

Извън законовия срок е подала отчета си една партия: ПП "Балканска демократична лига“.

Глобата за непредставени отчети и за отчети, представени след законовия срок, е в размер от 2 556,46 € (5000 лв.) до 5 112,92 € (10 000 лв.)

Сметната палата публикува:

- Списък на политическите партии, чиито годишни финансови отчети за 2025 г. са представени в Сметната палата в законовия срок – 31.03.2026 г. и отговарят на изискванията за форма, съдържание и начин на представяне на отчета съгласно чл. 34 от Закона за политическите партии;

- Списък на политическите партии, непредставили в Сметната палата годишните си финансови отчети за 2025 г. съгласно изискванията на чл. 34 от Закона за политическите партии;

- Списък на политическите партии, представили след законовия срок в Сметната палата годишните си финансови отчети за 2025 г. съгласно изискванията на чл. 34 от Закона за политическите партии;

Публикуван е и списък на партиите, които са получили държавна субсидия през 2025 г., съгласно чл. 34, ал. 6 от ЗПП;

Сметната палата започва ежегодния си одит на финансовата дейност, приходите, разходите и управлението на предоставеното имущество на политическите партии, които през предходната година са получавали държавна субсидия, ползвали предоставени им помещения - държавна или общинска собственост, и са участвали в избори.