Граждани от различни части на страната сигнализират за необичайно високи сметки за електроенергия през последните месеци. Докато енергийният министър и Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обещават проверки на отчетните периоди и измервателните уреди, потърпевшите потребители изказват съмнения за системни грешки в софтуера и метода на изчисление на крайните суми.Данаил Тодоров от Хасково споделя пред NOVA, че за периода от септември до декември сметката му за електроенергия е нараснала повече от три пъти – от 207 лв. на 637 лв. Потребителят подчертава, че не е променял навиците си на потребление и в дома му няма нови електроуреди. Той изразява недоверие към електронните електромери и отказва да плати такса от 70 лв. за проверка на уреда в лаборатория на самото електроразпределително дружество, тъй като не я счита за независима. Тодоров настоява за достъп до "логовете“ на електромера, за да се види кога точно е отчитана енергията.Още по-фрапиращ случай идва от бургаското село Тръстиково. Георги Димитров, който разполага със собствена фотоволтаична инсталация (12 kW с 15 kW батерия), получава сметка от близо 159 евро за януари, при положение, че през октомври е платил едва 5.50 евро.Димитров изказва хипотезата, че е възможно да има грешка в софтуерните настройки на ЕРП-то. Той предполага, че вместо деление на определен коефициент (1.95583), системата може би извършва умножение, което изкуствено завишава крайните стойности. Потребителят планира да изиска официални данни от софтуера на своята инсталация и да ги сравни с тези на дружеството, след което ще потърси правата си по съдебен ред.