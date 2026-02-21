ЗАРЕЖДАНЕ...
Сметката за телефон: Ще си плащаме като попове, защото с монополистите на глава няма да излезем
©
Въпреки, всички тези изводи направени от ФОКУС, решихме да ви запознаем с възможните причини за по-високата сметка, посочени и разписани от един от мобилните оператори:
Ако фактурата ви е по-висока от обичайната сума, която плащате, това може да се дължи на една или повече причини от изброените по-долу:
– Превишаване на месечното потребление на минути и MB
– Използване на услуги извън включените в тарифния план или закупените допълнителни пакети
– Изпратени SMS-и за паркиране
– Изпратени SMS-и за гласуване в игри, предавания и други
– Абонамент за игри и услуги за забавление
Разговори, използван мобилен интернет и/или изпратени SMS-и в роуминг*
– Разговори с международни номера
– Разговори с номера 0700
– Закупени нови устройства или аксесоари в последния месец, които се появяват сега в сметката ви
– Промяна в тарифния ви план или добавяне на нова услуга
– Изтекъл промоционален период, след който започва да се прилага стандартна цена
*Данните за роуминг пристигат със закъснение от операторите в съответната страна, в която сте пътували. Това може да доведе до начисляване във вашата фактура на пера, които се отнасят за по-стар период. Бихме искали да ви уверим, че не ви таксуваме два пъти.
Такива са техните обяснения, върви търси, кое от изброените си превишил/нарушил! "Ще си плащаме като попове“, защото на глава няма да излезем, заключаваме от ФОКУС.
Още по темата
/
КЗП глобява мобилен оператор с 50 000 евро за неправомерно спиране на услуги на редовен потребител
12.01
Ще пренасяме по-лесно телефонните си номера между мобилните операторите, решиха депутати в комисия
20.05
Шефката на КЗП Мария Филипова: Това касае всички българи, които са заинтересовани от развитието на казуса с "Виваком" и промяната в договорите
14.03
Председателят на КЗП Мария Филипова: В становището на АТИ, представляващ трите големи мобилни оператора, се квалифицират като "необосновани твърдения", установени от съда факти
21.01
Още от категорията
/
Проф. Пламен Павлов: Това е безспорно една гениална заслуга и това го равнява с великите личности в световната история
19.02
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
18.02
Проф. Халачев: Трагедията "Петрохан - Околчица" сложи един огромен печат върху дипломата на държавата с надпис "Невалидна"
16.02
Ренета Инджова: Властовият механизъм в страната е доминиран от бивши представители на ДС и старата номенклатура
16.02
Миролюба Бенатова: Защо Калушев е разбирал за сигналите срещу себе си? защо единият от тримата има две входни рани?
16.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Д-р Бисер Банчев: Свикнахме с фалшифицирането на българската исто...
22:57 / 20.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.