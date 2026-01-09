С официална церемония в Истанбул бе извършена смяна на командването на Военноморската противоминна група в Черно море "MCM BLACK SEA“. От ВМС на Румъния командването бе поето от ВМС на Турция. В събитието участваха командирите на военноморските сили на Турция и България, а Румъния беше представена от контраадмирал Кожухару.По време на работна среща на Комитета на командващите бе направен 6-месечен анализ на дейността на "MCM BLACK SEA“ по време на румънското ротационно командване и приносът на България и Турция в него."Като командир на ВМС на България и член на Комитета, за мен е привилегия и чест, да изразя благодарността на екипажите и щабните офицери от Оперативната противоминна група за Черно море. Докладът на румънското командване за изминалите шест месеца, представи споделения ангажимент за гарантиране на сигурността и повишените способности на съюзническите сили от "MCM BLACK SEA“ да работят заедно в Черно море. След три ротации на Командването на "MCM BLACK SEA“ между Военноморските сили на България, Румъния и Турция, групата е признат пример за единство, сътрудничество и ефективност“, заяви контраадмирал Кирил Михайлов.С поемане на Командването от страна на Турските военноморски сили на 08 януари 2026 г. започна осмата активация на Военноморската противоминна група в Черно море, в която България участва с базов миночистач "Прибой“ от състава на Шести дивизион противоминни кораби.Военноморските сили на Република България предстои да поемат Командването на Противоминната военноморска група в Черно море "MCM BLACK SEA“ през месец юли тази година.