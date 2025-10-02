ЗАРЕЖДАНЕ...
|Смачкан ТИР и счупени знаци след катастрофа край Ботевград
От споделените кадри се вижда, че се е ударил товарен автомобил. ПРедлното му стъкло е счупено, а едната му страна напълно смачкана, а на около има счупени от удара знаци.
Около 4:20 ч. камион се е обърнал на една страна. Няма пострадали.
Заради проливния дъжд по пътя има множество камъни и наноси, което най-вероятно е довело до инцидента.
"За този опасен участък е сигнализирано, но въпреки това фирмата-изпълнител на този лот не е предприела мерки, за да спре излизащата се от обекта вода.
Бъдете предпазливи в района!, пишат от Европейски Център За Транспортни Политики.
Карайте внимателно и с повишено внимание в района!
