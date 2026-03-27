Днес ще бъде направено обобщение на предложенията, свързани с мерките за срещу скока на цените на горивата. 

Вчера на среща с премиера Андрей Гюров и министри бяха представители на браншовите организации. Припомняме, че от ресторантьорския и хотелиерския бранш поискаха намаляване на ставката за ДДС, както и подпомагане на входящия туризъм. 

От друга страна стана ясно, че след среща в МС с КТ "Подкрепа“ и КНСБ, синдикатите са поискали създаването на специален фонд "Кризи" , както и подкрепа за транспортния бранш и таван на надценките. Синдикатите са предложили и помощ заради високите сметки за ток.

Вече над 3 500 българи са кандидатствали за компенсациите от 20 евро за гориво.