Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Церемония по предаване и приемане на властта ще се проведе в четвъртък, 19 февруари, в Гранитната зала на Министерския съвет.

Церемонията ще започне, след като членовете на служебния кабинет положат клетва в Народното събрание. Това съобщиха от Правителствена информационна служба.

Припомняме, че по-рано служебният премиер Андрей Гюров представи проектокабинета за служебно правителство пред президента Илияна Йотова. Кои са предложените имена за министри вижте ТУК.