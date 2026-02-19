Сподели close
След като положи клетва в парламента служебният кабинет "Гюров" прие властта от правителството на Росен Желязков в Гранитната зала на Министерския съвет.

"Настоящият момент е моментът, в който се предава и се поема отговорност. Отговорност за изпълнение на задачите така, както ги формулирахте преди броени минути пред Народното събрание. Отговорност за задачите, които вчера бяха споменати от държавния глава. В живота на политика, на управленеца, има две важни дати. Първата дата е тогава, когато поема кормилото на управлението, на която дата има ангажименти, обещания, очаквания и малка доза илюзии. И моментът, в който пуска кормилото на управлението, в който момент има равносметка, в който има много научени истини. Историята, не помни тези, които са имали гръмки титли и гръмки постове, но винаги помни тези, които са взимали решения тогава, когато е трябвало да бъдат взети", каза Росен Желязков.

Желязков посочи, че предаването на щафетата е важно за осигуряване на преемственост в изпълнителната власт, която служи както за изчистване на миналото, така и за осветяване на пътя напред, и пожела успех на екипа.

"Наистина повратен момент. Нека да си спомним защо сме всички тук. А то е, защото нашето общество все още има демократичен инстинкт, който води до съхранение. Демокрацията понякога е шумна, тя е болезнена, но и показва, че гражданите могат да упражнят своето решение чрез гласа, който имат, и да доведат до смяна на властта, която не води до разрушения и проблеми в държавата. И аз тук смело мога да кажа, че нашето служебно правителство няма да работи с реваншизъм, а ще работи с правила. Нашата работа не е да съдим, а да постигнем няколко важни цели. За мен това, което е най-важно в момента, е да се възвърне доверието у хората. Какво значи това? Това значи прозрачност за всички взети решения, отчетност за всяка изразходена стотинка и евро. Това значи също, че ние ще търсим национално единство не на мнения, а на правила. За да постигнем това, трябва да имаме честни избори", заяви от своя страна Андрей Гюров.