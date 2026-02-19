ЗАРЕЖДАНЕ...
Служебният кабинет "Гюров" положи клетва в парламента
©
Министрите положиха клетва пред народните представители и президентът Илияна Йотова. По време на клетва ПГ на ''ДПС - Ново Начало" напусна залата.
"Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“, заявиха министрите от кабинета. След това реч на трибуната изнесе служебният министър - председател Андрей Гюров.
"Говоря на всеки български гражданин, който очаква от държавата не обещания, а отговорност. Декларирам, че аз и служебното правителство, поемаме отговорност да подготвим и проведем честни избори. В момент на вътрешно напрежение и глобална несигурност нямаме право да подбираме задачите си. Поемаме предизвикателството да управляваме страната до излъчването на редовен кабинет – без истерии, с разум и здраво стъпили в реалността. Не обещаваме чудеса, реформи за два месеца и исторически завои, но имаме волята да управляваме почтено и отговорно в интерес на българските граждани", каза той.
"Призовавам ви - излезте на 19 април и гласувайте. Ще бъдем безпристрастни", допълни Гюров.
И увери, че европейският и евро-атлантически избор не е тактика, а е ценност и стратегия за сигурност и просперитет.
"Ще подкрепяме усилията за траен мир в Украйна. Декларирам ясно и категорично, че ще работим със съюзниците си в ЕС, НАТО и ООН. България има място сред демократичните държави и ще го отстоява. Категорично вярвам, че демокрацията не е лозунг, а единственият работещ отговор на кризите, а изборите са единственият легитимен избор. Те трябва да излъчат парламент, който реално представлява обществото“, допълни той.
В сряда служебният министър - председател Гюров представи служебния кабинет пред държавния глава. Има трима вицепремиери в новия кабинет: по европейсĸите средства – Мария Недина, вицепремиер и министър на правосъдието – Андрей Янкулов, вицепремиер за честни избори – Стоил Цицелĸов. За министър на вътрешните работи беше обявен Емил Дечев, министър на финансите – Георги Клисурски, министър на външните работи – Надежда Нейнски.
Тази сутрин Йотова подписа указ за назначаване на служебно правителство със служебен министър-председател Андрей Гюров. С друг указ държавният глава насрочва предсрочните парламентарни избори за 19 април 2026 г. Номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на вота за народни представители Йотова определя с трети указ.
След полагане на клетва в Народното събрание ще се проведе и официална церемония по предаване и приемане на властта в Министерския съвет.
Още по темата
/
Политолог: Ако целта са честни избори, първата стъпка трябва да бъде смяна на шефовете на регионалните управления на полицията
18.02
Политолог: Съставът на правителството е формиран мрежа от хора, които през годините са били свързани с ПП–ДБ
18.02
Проф. Минчев: Назначенията в правителството са "антиПеевски" и се прави опит да се хвърли мост към избирателите на АПС
18.02
Още от категорията
/
Проф. Станимир Карапетков: Експертизата по делото "Сияна" е изготвена по "най-съвременна методика"
09:38
Рая Назарян: Когато се питаме каква държава искаме, Левски неуморно ще ни повтаря "свята и чиста република"
18.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.