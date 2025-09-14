Новини
Слънчево в неделя, но предстоят валежи - в Благоевград до 27 градуса
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:11
©
Днес ще бъде предимно слънчево. Сутринта над планинските райони ще има разкъсана средна облачност, а над източните - ниска облачност. След обяд от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в Западна България ще завали дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 27°, сочи прогнозата на НИМХ.

В планините преди обяд ще е предимно слънчево с разкъсана средна облачност, а високите планински върхове и била ще бъдат обхващани и от облаци. От обяд от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в масивите от Западна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В ниските планински части ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, а по най-високите - до умерен от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 23°, на 2000 метра - около 14°.

По Черноморието преди обяд ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалее и ще се установява слънчево време. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

