|Слънчева неделя с температури до 14 градуса в Благоевград
В планините преди обяд облачността ще е значителна и на отделни места все още ще превалява дъжд, над 1800 метра от сняг. След обяд облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.
По Черноморието преди обяд все още облачността ще бъде значителна, в сутрешните часове по-южното крайбрежие и с превалявания. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15° и 17°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
09:36 / 17.10.2025
09:36 / 17.10.2025
Дриновското училище – гордост за Кюстендил
13:30 / 17.10.2025
13:30 / 17.10.2025
