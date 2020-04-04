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|Ñëó÷àèòå íà COVID-19 ó íàñ ñà âå÷å 498, çàðàçàòà ñòèãíà è äåòå íà 1 ã.
Äàííèòå, êîèòî ñúîáùèõà äíåñ â 8.00 ÷àñà:
Îáùî 498 ñëó÷àÿ íà COVID-19 ó íàñ ïî äàííè íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá.
Íîâèòå ëàáîðàòîðíî äîêàçàíè ñëó÷àè ñà 21, êàòî 8 îò òÿõ ñà â Ñîôèÿ.
Íîâàòà îáëàñò, â êîÿòî èìà çàðàçåíè å Âðàöà, à â Ñîôèÿ èìà íîâè 8 ñëó÷àÿ. Â Íåñåáúð è â Áóðãàñ ñúùî èìà íîâè ñëó÷àè. Â Äîáðè÷ èìà áåáå íà åäíà ãîäèíêà ñ ëàðèíãèò, äîêàçàíî å, ÷å ðîäèòåëèòå ñà ñ êîðîíàâèðóñ. Ïðîáèòå íà äåòåòî ñúùî ñà ïîëîæèòåëíè.
Â Ñëèâåí èìà çàðàçåí ìúæ íà 27 ãîäèíè. Ìåäèöèíñêèÿò ïåðñîíàë ñ êîðîíàâèðóñ ñà 23. Èçëåêóâàíè ñà 34, êàòî 4 íîâè ñà èçëåêóâàíè.
"Â÷åðà ñà ïî÷èíàëè ìúæ íà 83 ãîäèíè â Êþñòåíäèë è æåíà íà 83 ãîäèíè â "Àëåêñàíäðîâñêà" áîëíèöà. Òàçè íîù å ïðèåò ìúæ íà 49 ãîäèíè, ñíîùè å áèë èíòóáèðàí, áèë å ñúñ ñúðäå÷íà íåäîñòàòú÷íîñ
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