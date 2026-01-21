ЗАРЕЖДАНЕ...
Следващата седмица продължава ремонтът на тунел "Топли дол" на АМ "Хемус"
От АПи припомнят, че основният ремонт на тунел "Топли дол“ стартира през ноември 2023 г., като през юли 2024 г. завършиха строително-монтажните работи на тръбата за Варна, а през есента на същата година дейностите продължиха в посока София. На 18 юли миналата година с временна организация на движението беше пуснато преминаването в тръбата за София с цел повишаване на безопасността и намаляване на времето за пътуване в активния летен сезон.
На обекта ще се работи с пълна мобилизация, за да може необходимите ремонтни дейности в тръбата за столицата да завършат възможно най-бързо. Прогнозният срок е краят на юни.
Тунел "Топли дол“ е при 39-ти км на автомагистралата и е в експлоатация от 1985 г., като досега не му е извършван основен ремонт. Дължината на тръбата за Варна е 883 м, а в посока София е 878 м. Основният ремонт включва нова хидроизолационна и отводнителна система, облицовка и тротоарни блокове. Извършена е реконструкция на пътното платно, на порталните участъци на тунела, както и разширение на тротоарите в тръбата за Варна. За повишаване на безопасността има две пешеходни евакуационни напречни връзки между тръбите на съоръжението, които са за евакуация на пътниците в случай на инцидент. Ремонтираните тръби са с асфалтобетонова настилка, маркировка, вертикалната сигнализация, електроинсталации, осветление, вентилация и др.
След приключване на ремонта тунелът ще отговаря на всички европейски изисквания за безопасност.
АПИ апелира шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, да спазват правилата, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.
