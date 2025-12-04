ЗАРЕЖДАНЕ...
Следовател: Обновена методика ще помага при разследването на катастрофи
© БНТ
"Това е едно помагало, наръчник, така да се каже, в който са събрани, компилирани, както от юридическа страна - моменти, така и от техническа страна - препоръки за извършване на оглед на местопроизшествие, при което е настъпило пътно-транспортно произшествие. С две думи да обобщя. Включена е съдебната практика от последните години на ВКС, което е удобно за практикуващите юристи, разследващи полицаи, прокурори и всеки, който се занимава с тази материя. Включени са от водещи наши специалисти по разследване на такива произшествия техни трудове във връзка с техническите изисквания при извършване на оглед, т.е. какви замервания се правят, какви детайли следва да се фиксират при огледа на местопроизшествието", обясни Маринов пред БНТ
Следовател Маринов подчерта, че огледът на местопроизшествието е един от най-важните етапи от започването на наказателния процес.
"Пропуските при него оказват влияние върху целия наказателен процес. Органът, който извършва огледа, следва да фиксира в протокола. Наказателният процес при нас е формален и всичко, което се намира на местопроизшествието към момента след произшествието, трябва да бъде отразено в протокол за оглед на местопроизшествие, където да се подпишат и поемните лица. Това е доказателственото средство, което влиза в папките по делото и се ползва впоследствие от прокурора и от съда за постановяване на справедлива присъда."
"Това не е академичен труд, не е изследователски труд и няма за цел да търси слабостите в практиката. Повече има за цел да насочи хората дори с опит, практици да си припомнят определените детайли, на които да акцентират. Мога да ви кажа, че дори тя е полезна и за хора с богат опит, но просто които не им се е случило да посетят такова произшествие и те имат специалност в друга област на разследването."
Още по темата
/
Семейството, разминало се на косъм с шофьора, карал в насрещното на АМ "Тракия": Зад нас имаше автобус и камион!
19.11
ИПБ: Политическата немощ може да доведе до срив на транспортната система, което да се превърне в заплаха за националната сигурност
18.11
Още от категорията
/
Крум Зарков: Ако кабинетът иска да оцелее, трябва да се разграничи от този, който "пълни протеста"
09:10
България, Гърция и Румъния ще развиват ускорено транспортната ос, свързваща Егейско с Черно море
03.12
Президентът към предприемачите от БТПП: Вашето присъствие укрепва авторитета на България и доверието на нашите партньори в страната ни
03.12
Проф. Коларова за сблъсъка между Мирчев и Пеевски: Представлението е опит за популярност, но не води до никаква реална промяна
03.12
България, Румъния и Турция обсъдиха атаките срещу танкери в Черно море на срещата на НАТО в Брюксел
03.12
АПИ предлага алтернативен маршрут за пътуващите към Гърция заради проблемите при ГП "Промахон"
03.12
Хампарцумян: Ако управляващите бяха направили нещата, които обещаха днес, преди седмица нямаше да има такъв протест
03.12
Президентството: Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите!
03.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Божидар Божанов: Пеевски е отчаян
23:00 / 03.12.2025
"Не на омразата": Стотици активисти и кметове на ДПС изразиха под...
20:38 / 03.12.2025
И днес протести срещу правителството в няколко български града
20:26 / 03.12.2025
АПИ предлага алтернативен маршрут за пътуващите към Гърция заради...
20:12 / 03.12.2025
Иван Горанов, експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд...
19:11 / 03.12.2025
Хампарцумян: Ако управляващите бяха направили нещата, които обеща...
18:54 / 03.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.