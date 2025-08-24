Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
След въвеждане на еврото: Как ще се плащат задълженията за акциз?
Автор: Велизара Ангелова 21:45Коментари (0)51
©
От 01.01.2026 г. всички задължения за акциз, събирани от Агенция "Митници“, се заплащат само в евро по банков път. Това става ясно от сайта на Агенцията.

Изключение от плащания в евро са допустими за плащания в брой в левове единствено в периода на двойно обращение (от 01.01.2026 г. до 31.01.2026 г.) и само от физически лица, които не са ЕТ, при условие че задължението е възникнало по чл. 20, ал. 2, т. 5 от ЗАДС и плащането се извършва на касата на компетентното митническо учреждение.

В подготовката за въвеждане на новата валута се отчита, че до август 2025 година успешно са преминали тестови изпитания 18 информационни системи на Агенция "Митници“, адаптирани за работа с евро, включително всички външни системи, които не са собственост на Агенцията. В срока до края на септември ще бъдат завършени и останалите три. 

Приложими валутни стойности

При приемане на еврото, всички правни инструменти с позовавания на лева ще трябва да бъдат автоматично превалутирани по фиксирания курс 1 EUR = 1.95583 BGN. 

При превалутирането получената сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в съответствие с познато математическо правило за закръгляване. 

Деклариране на акциз след 1 януари 2026 г.

Съгласно чл. 50, ал. 1, изречение първо от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) "паричните стойности в данъчните декларации и декларациите за задължителни осигурителни вноски и другите документи, които се подават за изтекъл данъчен/осигурителен период, се посочват в паричната единица, която е била официална парична единица на Република България в края на данъчния/осигурителния период, за който се подава декларацията или документът“. 

Въз основа на горецитираните разпоредби, в акцизна декларация, подавана:

- през месец януари 2026 г. за данъчен период месец декември 2025 г. – следва задълженията за акциз да се посочват съобразно официална парична единица на Република България в края на този период, т.е. в лева. 

- през месец февруари 2026 г. за данъчен период месец януари 2026 г. – следва задълженията за акциз да се посочват съобразно официална парична единица на Република България в края на този период, т.е. в евро. 

Коригиращи акцизни декларации следват същото правило – валутата на периода, който се коригира.

Заплащане на задължения за акциз

На основание чл. 52, ал. 1 от ЗВЕРБ след датата на въвеждане на еврото в Република България всички публични вземания към държавата и общините се плащат и събират в евро. В периода на двойно обращение на левове и евро в случаите, в които е допустимо плащане в брой на публични задължения, плащанията в брой могат да се извършват и в левове.

Заплащането на декларираните задължения за месец декември, е необходимо да се извършва в нормативно определения срок от 01.01.2026 г. до 14.01.2026 г. и същите следва да бъдат заплатени в евро.

Заплащането на декларираните задължения за месец януари 2026 г. и следващите, е необходимо да се извършва в нормативно определения срок 14-дневен срок и същите следва да бъдат заплатени в евро.

Повече вижте ТУК.

Още по темата: общо новини по темата: 1448
24.08.2025 »
23.08.2025 »
23.08.2025 »
22.08.2025 »
22.08.2025 »
22.08.2025 »
предишна страница [ 1/242 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Майката на малкия Иван от Разлог, който загина в Несебър: Той ме питаше "добър ли съм, мамо?". Когато му казвах, че е моята гордост, той ходеше наперен
Майката на малкия Иван от Разлог, който загина в Несебър: Той ме питаше "добър ли съм, мамо?". Когато му казвах, че е моята гордост, той ходеше наперен
19:53 / 22.08.2025
Жесток инцидент със загинал младеж в Петричко
Жесток инцидент със загинал младеж в Петричко
22:28 / 22.08.2025
Мистериозна кражба на шоколад в Сандански
Мистериозна кражба на шоколад в Сандански
11:31 / 22.08.2025
Временно промят маршрута на благоевградската Линия 1 заради ремонт на Е-79
Временно промят маршрута на благоевградската Линия 1 заради ремонт на Е-79
15:02 / 22.08.2025
ЮЗУ "Неофит Рилски" обяви таксите за обучение срещу заплащане за 2025/2026 г.
ЮЗУ "Неофит Рилски" обяви таксите за обучение срещу заплащане за 2025/2026 г.
12:17 / 22.08.2025
Имотният данък: От около 502 лв. на човек в Несебър до под 4 лв. в Сатовча
Имотният данък: От около 502 лв. на човек в Несебър до под 4 лв. в Сатовча
21:47 / 22.08.2025
Защо чешмяната вода по родното Черноморие не е за приходящите туристи?
Защо чешмяната вода по родното Черноморие не е за приходящите туристи?
15:05 / 22.08.2025
Актуални теми
Катастрофи в София
Борба за влияние в Близкия Изток
България в еврозоната
Лято 2025
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: