След стрелба пред столично заведение: Лекари спасиха зрението на студент от Испания
Автор: Елена Николова 17:47Коментари (0)119
©
Екипът на Очна клиника към УМБАЛ “Александровска" спаси зрението на млад студент от Испания, обучаващ се по програма "Еразъм“ в Букурещ. Младежът е бил прострелян с въздушна пушка вчера вечерта пред столичен нощен клуб. Това съобщи офталмологът проф. д-р Алек Оскър в своя Facebook профил.

При извършения спешен преглед е установено метално чуждо тяло в орбитата на дясното око, както и разкъсана рана на клепача, съответстваща на входно отвърстие от прострелване. Зрението на пациента към момента на приемане е било силно намалено.

След пълни изследвания и подготовка, екипът на доц. Яни Здравков извършва спешна операция, при която успешно е отстранена съчмата от въздушна пушката. Операцията е напълно успешна, а състоянието на пациента  е стабилно.

Проф. д-р Оскър благодари на  целия екип извършил спешната хирургична интервенция. "Благодарение на тяхната отдаденост и професионализъм, един млад човек отново ще може да вижда света ясно", написа още той.






