|След стрелба пред столично заведение: Лекари спасиха зрението на студент от Испания
При извършения спешен преглед е установено метално чуждо тяло в орбитата на дясното око, както и разкъсана рана на клепача, съответстваща на входно отвърстие от прострелване. Зрението на пациента към момента на приемане е било силно намалено.
След пълни изследвания и подготовка, екипът на доц. Яни Здравков извършва спешна операция, при която успешно е отстранена съчмата от въздушна пушката. Операцията е напълно успешна, а състоянието на пациента е стабилно.
Проф. д-р Оскър благодари на целия екип извършил спешната хирургична интервенция. "Благодарение на тяхната отдаденост и професионализъм, един млад човек отново ще може да вижда света ясно", написа още той.
