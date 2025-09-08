Новини
След смъртта на Христина, променят обвинението срещу Никола Бургазлиев в по-тежко
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:21
© БГНЕС
След смъртта на 35-годишната Христина, ударена от АТВ в "Слънчев бряг“, Окръжната прокуратурата в Бургас ще промени обвинението срещу 18-годишния Никола Бургазлиев в по-тежко.

Това ще стане в сряда, като ученикът ще бъде изведен от ареста под конвой, съобщава bTV, позовавайки се на свои източници.

Към момента Бургазлиев е обвинен в причиняване на средна телесна повреда на повече от едно лице.

При инцидента на 14 август управляваното от него АТВ удари петима души на улицата - сред тях три деца.

Най-тежко пострадаха Христина, която почина в болницата в Бургас след 21 дни в мозъчна смърт, и синът ѝ Мартин.

4-годишното момченце беше транспортирано с въздушна линейка в "Пирогов“ и все още остава в кома.

Пред медията близките казаха, че се борят с бюрократични спънки - шести ден след смъртта на младата жена от болницата в Бургас не са освободили тялото ѝ и не е ясно кога ще е поклонението.

Още по темата: общо новини по темата: 41
04.09.2025 Адвокат: Обвинението срещу Никола Бургазлиев може да бъде преквалифицирано
03.09.2025 Панделиева: Всичко свърши за майчицата, която просто е била на тротоара с мъничкото си момченце
03.09.2025 Почина жената, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
02.09.2025 Баща на блъснати деца от АТВ в Слънчев бряг: Водим ги по психолози
02.09.2025 Институтът за пътна безопасност: Възмутени сме!
31.08.2025 Нова шокираща версия за трагедията с АТВ в Слънчев бряг
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Aнонимен
преди 23 мин.
+1
 
 
Да си знаете - никой да не пипа милиционерите! Младежите от Русе ще си платят, защото пияният милиционер не успя да ги набие. Хамърът от слънчака е дефектен. Момчето е от нашите и ще го направим невинно... само малко да утихне случая.
Aнонимен
преди 32 мин.
+1
 
 
За палячото от Русе тежка телесна а за убиеца който е детенце на полицаи беше домашен арест и след вълни от протести последва арест и чак тогава му откриха и наркотици.
+1
 
 
баси майкаата, тоя цървул прати 2ма в кома и са му повдигнали обвинение за средна телесна, а за побоя над шефа на полицията в русе - тежка ??? няма ли кой да ги изтрови тая пасмина в парламента ?
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Хеликоптер Ми-17 от състава на ВВС участва в гасенето на пожара в Рила
Хеликоптер Ми-17 от състава на ВВС участва в гасенето на пожара в Рила
11:57 / 06.09.2025
Поредно голямо задръстване: Избягвайте Кресненското дефиле!
Поредно голямо задръстване: Избягвайте Кресненското дефиле!
10:04 / 06.09.2025
Огромно задръстване към България на на ГКПП "Кулата"
Огромно задръстване към България на на ГКПП "Кулата"
14:58 / 06.09.2025
Лъчезар Богданов: За 2027 г. вече има заложено вдигане на осигуровките, а вече започват да се тестват идеи за повишаване на други данъци
Лъчезар Богданов: За 2027 г. вече има заложено вдигане на осигуровките, а вече започват да се тестват идеи за повишаване на други данъци
08:54 / 06.09.2025
Съдът задържа под стража единия от четиримата, обвинени за побоя над полицейски началник в Русе
Съдът задържа под стража единия от четиримата, обвинени за побоя над полицейски началник в Русе
13:26 / 06.09.2025
Почетен караул и исторически очерк за Съединението в Кюстендил и Дупница
Почетен караул и исторически очерк за Съединението в Кюстендил и Дупница
09:55 / 06.09.2025
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха българския празник
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха българския празник
18:04 / 06.09.2025
