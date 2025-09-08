След смъртта на Христина, променят обвинението срещу Никола Бургазлиев в по-тежко

© БГНЕС След смъртта на 35-годишната Христина, ударена от АТВ в "Слънчев бряг“, Окръжната прокуратурата в Бургас ще промени обвинението срещу 18-годишния Никола Бургазлиев в по-тежко.



Това ще стане в сряда, като ученикът ще бъде изведен от ареста под конвой, съобщава bTV, позовавайки се на свои източници.



Към момента Бургазлиев е обвинен в причиняване на средна телесна повреда на повече от едно лице.



При инцидента на 14 август управляваното от него АТВ удари петима души на улицата - сред тях три деца.



Най-тежко пострадаха Христина, която почина в болницата в Бургас след 21 дни в мозъчна смърт, и синът ѝ Мартин.



4-годишното момченце беше транспортирано с въздушна линейка в "Пирогов“ и все още остава в кома.



Пред медията близките казаха, че се борят с бюрократични спънки - шести ден след смъртта на младата жена от болницата в Бургас не са освободили тялото ѝ и не е ясно кога ще е поклонението.