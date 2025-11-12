Активистът Явор Гечев и адвокатът Мариета Караджова коментираха агресията и жестокостта срещу животните."България има едно от най-строгите законодателства спрямо насилниците на животни в целия ЕС. Конкретно в случая в "Разсадника" реагираха изключително адекватно и бързо. В рамките на 48 часа имаше досъдебно производство. Но имаме и такива случаи като в Русе, където някой стреля по животните и там няма разкрит извършител, нито МВР си е направил труда да предпази хората. Така, че нещата са малко в двете крайности", това каза пред БНТ Явор Гечев - активист за правата на животните.Според него има една изключителна нетърпимост срещу извършителите на жестокост към животни. Хората започват да реагират и институциите започват да "усещат това нещо и да реагират по съответния начин". От друга страна желанието за мъст у хората, според него е свързано с недоверието в институциите."Хората превантивно са с някаква нагласа, че този човек няма да получи справедливо наказание и затова призовават за саморазправа".По думите му ролята на институциите не е само да "ходят и да събират гилзи", а да гарантират сигурността на обществото."Съдебната практика доста се промени през последните години. Най-вече поради двете големи промени на Наказателния кодекс в частите, които касаят жестокостта срещу животни. Аз точна статистика не мога да дам. С такава разполага МВР. Направих справка за последната една година - постъпили са 457 сигнала. Около 250 от тях са приключили предварителната си проверка", това заяви адвокатът Мариета Караджова.Това е огромна промяна според нея, защото години наред се е говорило за това, че МВР и прокуратурата не обръщат внимание на такива случаи, но напоследък са "доста адекватни и успешно си вършат работата".Мариета Караджова посочи, че за нея най-шокиращото е, че този човек, който изглежда нормален, "оставя това животно да агонизира на улицата и просто си тръгва все едно нищо не се е случило".Истината е, че всеки ден животни умират болезнено на пътя, допълни тя.