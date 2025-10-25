След случая в "Дианабад": Актьорът Росен Белов е отстранен от детска театрална школа

© Във връзка с изнесена в медиите информация, ви уведомяваме, че Росен Белов вече не е част от нашата театрална работилница до пълното изясняване на обстоятелствата и произнасянето от компетентните органи. Това заявиха от театралната работилница "Arcadia Fusion ART“ във Facebook.



По данни на "Финанси.BG" работилницата е на министъра на културата Мариан Бачев и съпругата му, допреди актьорът да заеме държавния пост.



"Фокус" припомня, че вчера от bTV съобщиха, че доктор Станимир Хасърджиев заедно с актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион, са вързали и държали против волята му 20-годишно момче в продължение на часове в столичния квартал "Дианабад". От Софийската районна прокуратура съобщиха за bTV, че мъжете са задържани за престъпление, при което е упражнена принуда с оръжие спрямо момчето.



Съдът е оставил Хасърджиев и мъжа, работил във Френския легион, зад решетките. Актьорът и гръцкият модел са под домашен арест.



Националната пациентска организация, чийто директор е д-р Хасърджиев, се разграничи от него.