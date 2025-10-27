ЗАРЕЖДАНЕ...
|След случаите на насилие между деца: "Галъп Интернешънъл Болкан" изведе основните причини
Голяма част от анкетираните, 41,2%, смятат, че именно липсващото внимание в семейната среда води до прояви на агресия. За българите семейството традиционно е възприемано като основата на възпитанието и сигурността на личността. Именно затова мнозина смятат, че именно в семейната среда се коренят основните проблеми, които провокират прояви на насилие.
На следващо място, почти с изравнени проценти, респондентите посочват лошата приятелска среда (15,5%) и социалните мрежи (15,1%) като съществени причини за агресията. Тези данни показват нуждата от родителско внимание към комуникацията на децата както в реална среда, така и в онлайн пространството.
Според 9,2% от обществото има пропуски в образователната система.
9% от анкетираните виждат проблема в интернет като цяло – в информационното пространство извън социалните мрежи.
5,4% от респондентите посочват преживяното насилие като причина за агресивното поведение при децата. Изразът "насилието ражда насилие“ е особено валиден в контекста на детската агресия.
Едва 2,8% от анкетираните разпознават психичното страдание като причина за агресивното поведение. Макар процентът да е нисък, той акцентира върху чувствителността на българите към темата за психичното здраве.
