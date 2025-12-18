Красимир Вълчев, министъра на културата Мариан Бачев и министъра на младежта и спорта Иван Пешев.
Сигналът е с настояване за незабавно разпореждане на проверки във всички училища в страната за наличие на неправомерно поставени камери в тоалетни помещения и съблекални към физкултурни салони.
В документа народните представители посочват, че при тях са постъпили множество уведомления от граждани, според които случаят със 138-мо училище не е изолиран и подобни практики съществуват и в други учебни заведения, особено на територията на град София. По думите им това поражда сериозно обществено безпокойство и съмнения за системно нарушаване на правата и личното пространство на деца и ученици.
Скандалът с "Проф. Васил Златарски“ стана обществено достояние след като беше установено наличието на десетки камери, поставени в санитарни помещения на училището. Случаят предизвика силна обществена реакция, а компетентните органи започнаха разследване, при което устройствата бяха иззети. Последваха действия от страна на институциите, включително уволнение на директора от заеманата длъжност, задържане за 72 часа под стража и образуване на досъдебно производство.
Становищата на Комисията за защита на личните данни и на Държавната агенция за закрила на детето са категорични, че поставянето на камери в санитарни помещения и съблекални е недопустимо и представлява тежко нарушение на правото на личен живот и достойнство, особено когато става дума за непълнолетни лица.
Този случай е показателен за дълбоките пропуски в системата и ясно показва необходимостта от създаване на регистър на лицата, извършили сексуални престъпления срещу деца, за който "Възраждане“ отдавна настоява.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.