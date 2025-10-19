Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
След скандала с изборите: Установиха нарушения и при вота за "Мис Пазарджик 2025"
Автор: Лора Димитрова 15:39Коментари (0)80
©
Екипът на "Мис Пазарджик 2025" анулира резултатите от онлайн вота за "Лице на публиката“ заради установен купен вот и манипулирани харесвания. Това съобщиха организаторите на конкурса на официалната си Facebook страница. Титлата ще бъде присъдена на участничката с втория по брой гласове.

Ето цялата публикация:

"Важно съобщение от екипа на "Мис Пазарджик 2025“

Скъпи публика,

Благодарим на всички, които се включиха с ентусиазъм и подкрепа във вота за "Лице на публиката“! Радваме се, че конкурсът предизвика толкова голям интерес и активност.

След внимателна проверка установихме, че част от получените харесвания по време на онлайн вота са били резултат от неавтентична активност ("купен вот“), изкуствено увеличаване на харесвания и манипулация. За нас е изключително важно всичко, свързано с конкурса, да бъде честно, прозрачно и почтено – както към участничките, така и към всички, които ги подкрепят.

Затова, след обективна преценка, екипът на "Мис Пазарджик“ реши титлата "Лице на публиката 2025“ да бъде присъдена на участничката, която се класира втора по брой реални харесвания, тъй като нейният резултат отразява коректен и автентичен вот.

Благодарим ви за разбирането и за това, че споделяте нашата вяра в честната надпревара и добрия дух на конкурса!

– Екипът на Мис Пазарджик 2025"

Припомняме, че миналата седмица в Пазарджик гласувафа за нов общински съвет. До избори се стигна, след като резултатът от редовния вот през 2023 г. беше касиран.

Напрежение имаше в пазарджишкото село Огняново, където имаше съмнение за купуване на гласове. 

Два автомобила бяха блокирани в село Огняново. По неофициална информация става въпрос за купуване на гласове.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
09:36 / 17.10.2025
Евростат сложи по-голяма част от България в тъмната част на картата по отношение на риск от бедност
Евростат сложи по-голяма част от България в тъмната част на картата по отношение на риск от бедност
21:03 / 17.10.2025
КТ "Подкрепа": Който работи и след пенсионна възраст, не е редно да взима пенсия и заплата
КТ "Подкрепа": Който работи и след пенсионна възраст, не е редно да взима пенсия и заплата
14:55 / 17.10.2025
Шефът на БНБ с важна информация за инфлацията в България и лихвите в еврозоната
Шефът на БНБ с важна информация за инфлацията в България и лихвите в еврозоната
13:47 / 18.10.2025
Дриновското училище – гордост за Кюстендил
Дриновското училище – гордост за Кюстендил
13:30 / 17.10.2025
Експерт: Изкуственият интелект ще замени посредствените хора, но има един голям минус
Експерт: Изкуственият интелект ще замени посредствените хора, но има един голям минус
08:44 / 17.10.2025
Борисов: Директорът на МВР в Пазарджик е отстранен, а този на хасковската е подал оставка
Борисов: Директорът на МВР в Пазарджик е отстранен, а този на хасковската е подал оставка
12:18 / 17.10.2025
Актуални теми
Земетресения в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Бойни спортове
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: