След скандала с изборите: Установиха нарушения и при вота за "Мис Пазарджик 2025"

© Екипът на "Мис Пазарджик 2025" анулира резултатите от онлайн вота за "Лице на публиката“ заради установен купен вот и манипулирани харесвания. Това съобщиха организаторите на конкурса на официалната си Facebook страница. Титлата ще бъде присъдена на участничката с втория по брой гласове.



Ето цялата публикация:



"Важно съобщение от екипа на "Мис Пазарджик 2025“



Скъпи публика,



Благодарим на всички, които се включиха с ентусиазъм и подкрепа във вота за "Лице на публиката“! Радваме се, че конкурсът предизвика толкова голям интерес и активност.



След внимателна проверка установихме, че част от получените харесвания по време на онлайн вота са били резултат от неавтентична активност ("купен вот“), изкуствено увеличаване на харесвания и манипулация. За нас е изключително важно всичко, свързано с конкурса, да бъде честно, прозрачно и почтено – както към участничките, така и към всички, които ги подкрепят.



Затова, след обективна преценка, екипът на "Мис Пазарджик“ реши титлата "Лице на публиката 2025“ да бъде присъдена на участничката, която се класира втора по брой реални харесвания, тъй като нейният резултат отразява коректен и автентичен вот.



Благодарим ви за разбирането и за това, че споделяте нашата вяра в честната надпревара и добрия дух на конкурса!



– Екипът на Мис Пазарджик 2025"



Припомняме, че миналата седмица в Пазарджик гласувафа за нов общински съвет. До избори се стигна, след като резултатът от редовния вот през 2023 г. беше касиран.



Напрежение имаше в пазарджишкото село Огняново, където имаше съмнение за купуване на гласове.



Два автомобила бяха блокирани в село Огняново. По неофициална информация става въпрос за купуване на гласове.