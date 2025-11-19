Благомир Коцев.
И допълват: "Решението на ВКС е взето в незабавен порядък, днес следобед. Основният мотив е липсата на установен депутат по делото и процесуални действия по привличането му като обвиняем, както и фактът, че всички свидетели и обвиняеми по делото са от Варна".
Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев и останалите четирима подсъдими. Варненският съд трябва да се произнесе по искането за промяна на мярката на Благо от 7 ноември.
Близки уточняват, че защитата му е поискала такова преразглеждане още в досъдебната фаза, но вместо това прокуратурата е "избързала" да внесе обвинителен акт, заради което Благо е бил преместен в затвора.
"Вече втора седмица е лишен от нов шанс да получи свобода. Истината е, че политическият заговор срещу Благо се разпадна при първия допир с професионализма на висшите магистрати, а стихийността на събитията е само потвърждение за абсурда на делото в София, което се оказа най-обикновена фасада за политическа саморазправа", коментират близки.
И добавят: "Благо не бива да прекарва и минута повече в ареста. Варна очаква своя кмет на работното си място, а семейството му – да го види жив и здрав у дома".
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.