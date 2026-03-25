Андрей Гюров и министърът на енергетиката Трайчо Трайков проведоха среща с представители на Българската петролна и газова асоциация. Разговорът е част от поредица срещи, които правителството провежда във връзка с изготвянето на цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените във връзка с поскъпването на горивата заради кризата в Близкия изток.
Към момента няма опасност от недостиг на горива, което е от първостепенно значение. Това гарантира непрекъсваемост на доставките на стоки и услуги за потребителите, земеделските производители също няма да изпитат затруднения на прага на стопанския цикъл, стана ясно по време на разговора.
Андрей Гюров запозна участниците в срещата с пакета от мерки, който правителството подготвя с цел да се противодейства на повишаването на цените по веригата. Той припомни, че страната ни разполага с възможности в рамките на удължителния бюджет, който ще действа до приемането на държавен бюджет за 2026 година.
Представителите на асоциацията поставиха пред премиера и министър Трайков въпроса за изтичащия срок на дерогацията, която България получи за дружествата от групата на "Лукойл“ в страната ни. Министър-председателят ги увери, че всички необходими стъпки за удължаване на дерогацията са предприети и работата по договарянето е непрекъсната.
Министър-председателят подчерта, че откритият диалог с представителите индустрията ще продължи. Той призова за тяхната активност, под формата на предложения, така че общата цел – пазарът да работи без резки сътресения в сложната обстановка, да бъде изпълнена.
