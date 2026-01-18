ЗАРЕЖДАНЕ...
След празниците: кога болките в ставите и ходилата не са просто от умора
©
"След празниците виждаме пациенти от всички възрасти – от деца до възрастни – с оплаквания от болка при стъпване, чувство за тежест в краката или скованост, която не отшумява с раздвижване“, споделя д-р Виктор Василев, лекар-специалист в Клиниката по ортопедия и травматология към УМБАЛ "Лозенец“.
Как зимата и празниците натоварват ставите и ходилата?
Зимният период съчетава няколко фактора, които допълнително натоварват опорно-двигателния апарат:
- по-малко движение и повече време в една и съща поза
- по-тежки, твърди или неподходящи обувки
- качени килограми след празниците
- по-рядко раздвижване в ежедневието
- студ, който води до скованост на мускулите и сухожилията
Всичко това променя начина, по който стъпваме, разпределяме тежестта си и натоварваме ставите, споделят от лечебното заведение.
Болката не остава само в ходилата
Когато натоварването не е равномерно разпределено или походката е нарушена, болката често не остава само в ходилата. С времето тя може да "тръгне нагоре“ – към глезените, коленете, таза и кръста.
"Ходилото е основата на тялото. Малки отклонения в стъпването, които често остават незабелязани, могат да доведат до болки по цялата опорно-двигателна верига“, допълва д-р Василев от Клиниката по ортопедия и травматология към УМБАЛ "Лозенец“.
Много пациенти търсят помощ за коляно или кръст, а проблемът всъщност започва от неправилно стъпване, нарушен свод, неравномерно натоварване или неподходящи обувки.
Кога болката не е "просто от умора“?
Има няколко сигнала, които не бива да се подценяват:
- когато болката се появява при всяко стъпване
- когато не отшумява с раздвижване
- когато има усещане за нестабилност или "поддаване“
- когато оплакванията се повтарят седмици наред
- когато болката започва да се разпространява към други стави
Това вече не е адаптация, а знак, че тялото не успява да компенсира.
Защо именно януари?
"Януари е моментът, в който организмът спира да "прикрива“ натрупаното натоварване. През по-активните месеци тялото компенсира с движение и мускулна активност, но през зимата тези механизми отслабват“, обяснява д-р Виктор Василев.
Затова именно сега излизат на повърхността проблеми, които са се развивали бав-но,претоварване, неправилна походка, скрити възпаления, дегенеративни промени.
Ранната консултация има значение
Навременният преглед при ортопед може да предотврати задълбочаване на проблема и да спести месеци болка и ограничение в движението.
"Колкото по-рано се оцени причината за болката, толкова по-лесно и ефективно се повлиява“, подчертава д-р Василев.
Още от категорията
/
Експерти: Време е да си признаем, че мантрата за "щастливо детство без задължения" доведе до поколение, което не познава думата "отговорност"
18.01
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
18.01
В България започва прилагането на новата терапия с лутеций за хора с тежки онкологични заболявания
17.01
Петър Стоянович: Трудно се намира човек да ти изкопае канал, но да ти даде акъл от телевизията, облечен в костюмче, леко зализан глуповато като депутат - всеки е готов
17.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Гроздан Караджов: Дебат за скенери и нови устройства "в 12 без 5"...
22:06 / 18.01.2026
Възстановиха системата за плащане на "Гражданска отговорност"
22:06 / 18.01.2026
Д-р Паунова: Благодарение на изкуствения интелект можем да разбер...
22:07 / 18.01.2026
Георги Лозанов: Въпросът не е дали Радев ще излезе на политическа...
20:02 / 18.01.2026
Търговец: За първи път толкова много търговски маси не работят пр...
19:20 / 18.01.2026
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шо...
18:31 / 18.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.