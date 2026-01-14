ЗАРЕЖДАНЕ...
След пожара в складове за текстил в Троян: Няма превишения на показателите за качеството на въздуха
©
Припомняме, че по-рано днес избухна голям пожар в текстилно предприятие в Троян.
Според данните не са отчетени превишения при показателите за качеството на атмосферния въздух, включително: озон, серен диоксид, въглероден оксид, азотен оксид, азотен диоксид и фини прахови частици.
Мобилната автоматична станция ще продължи да извършва измервания и утре, за да бъдат проследени и средно денонощните стойности по показателите за чистота на атмосферния въздух.
Пожарът е потушен, а в района на град Троян има валежи от дъжд, което допълнително спомага за подобряване на качеството на въздуха. По информация на компетентните органи пожарът е възникнал в предприятие за производство на възглавници и спално бельо. В гасенето са участвали пет екипа на пожарната от Троян и Ловеч. Няма данни за пострадали хора.
Министерството на околната среда и водите и РИОСВ – Плевен продължават да следят ситуацията и ще информират обществеността при промяна на данните.
Още от категорията
/
Фармацевт: Има повишено търсене на всички продукти, които са свързани с профилактиката и лечението на грипа
13.01
Планински спасител: Има изключително висока лавинна опасност. Има и ледена кора под снега, силният вятър не спира
13.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.