ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|След оспорвани дебати: Парламентът с окончателно решение за "Лукойл"
По този начин държавата ще може да назначи особен търговски управител, който ще упражнява правата на акционера в руската рафинерия "Нефтохим" в Бургас.
Вносители са депутатите от "ДПС-Ново начало", ИТН, ГЕРБ-СДС и БСП - Станислав Анастасов, Павела Митова, Делян Добрев и Иван Ибришимов.
По-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира в кулоарите на парламента:
"Отдавна предвидихме, че "Гънвор" няма да купи активите на "Лукойл", тъй като имам много повече информация от останалите".
Опозицията се ядоса, защото преди да влезе в зала проектозаконът беше гласуван в извънредно свикана енергийна комисия, чието заседание продължи едва 30 секунди. Когато те отишли до залата на комисията в посочения час, установили, че управляващото мнозинство вече е приело промените без тях, тъй като часът бил изместен за по-рано от утвърдения.
Припомняме, че промените бяха внесени, след като компанията "Гънвор" обяви, че се отказва от покупката на всички чуждестранни активи на "Лукойл". Отказът дойде, след като САЩ обявиха, че фирмата е марионетка на Русия и санкциите няма да бъдат свалени, преди Владимир Путин да се откаже от войната си срещу Украйна.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 92
|предишна страница [ 1/16 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Дупничанин преби майстор заради некачествен ремонт
12:20 / 05.11.2025
Откриха мъртъв мъж в Кюстендил
10:37 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: